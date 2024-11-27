27 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День морской пехоты в России, День самозанятых в России, День оценщика и необычный праздник День слушания музыки вечернего города.

День морской пехоты в России

Праздник отмечается каждый год в память об Указе Петра I о создании первого в стране «полка морских солдат». Это случилось 27 ноября 1705 года. Специальная команда морской пехоты в России была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел», а затем Петр I решился на создание целого полка.

Морская пехота сегодня используется для ведения боевых действий в составе морских десантов. Ее приоритетная задача — охрана и оборона побережья. В распоряжении морской пехоты — артиллерия, танки, бронетранспортеры, зенитные установки.

День самозанятых в России

27 ноября в 2018 году был подписан закон о налоговом режиме для самозанятых. Рабочий статус появился в 2017 году. Он позволил легализовать доход граждан, которые работают на себя или совмещают подработку с основной профессией. Это фрилансеры, сиделки, няни, репетиторы, кондитеры, гиды, тренеры, фотографы и многие другие.

Все это позволило не просто «выйти из тени», но и пользоваться государственными мерами поддержки на уровне с предпринимателями. Также банки поддерживают тех, кто самостоятельно производит услуги или продукты. Например, к 27 ноября Сбербанк запустил проект, в котором освещаются истории людей, построивших свой карьерный путь в качестве самозанятых.

День оценщика в России

Этот праздник отмечают члены Русского общества оценщиков каждый год 27 ноября. В эту дату в 1996 году была утверждена квалификационная характеристика по должности «оценщик» — эксперт по оценке имущества.

В свой профессиональный праздник Русское общество оценщиков проводит различные мероприятия — мастер-классы, конгрессы, семинары, конференции и съезды. Благодаря этому оценщики повышают квалификацию и нарабатывают опыт, популяризируя свою профессию.

День слушания музыки вечернего города

Каждый год в этот день люди выходят на улицы городов и наслаждаются звуками, вдыхают вечерний воздух и дополняют эту атмосферу своей любимой музыкой. Это учит воспринимать мир через музыкальные мотивы.

История этого необычного праздника зародилась в городской культуре, где звуки мегаполисов сливаются с музыкой, образуя неповторимую атмосферу. Они зачаровывают, популяризуют великое искусство — музыку. В этот день жителям больших городов рекомендуется выйти на улицу и прислушаться, найти эти прекрасные звуки.

Именины

Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.