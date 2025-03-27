27 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день театра, День войск национальной гвардии Российской Федерации, День нефролога и День виагры.

Всемирный день театра

Международное театральное сообщество ежегодно 27 марта отмечает профессиональный праздник, который был учрежден в далеком 1961 году. Он проходит под девизом Международного института театра: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

По решению исполнительного совета МИТ, каждый год в праздник к миру обращаются самые известные мировые деятели. Это обращение переводится на более чем 50 языков, читается зрителям перед спектаклями и публикуется в сотнях ежедневных газет. Первое такое послание было написано в 1962 году художником Жаном Кокто.

День войск национальной гвардии Российской Федерации

Праздник был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года. С 1996 года 27 марта отмечался День внутренних войск МВД РФ. Дата была переименована вместе с переименованием МВД в Войска национальной гвардии.

Сегодня росгвардейцы отважно защищают Родину в зоне спецоперации. Они выполняют все поставленные задачи вместе в ВС РФ. Девиз Росгвардии — «Всегда на страже». Традиционно в день праздника проходят концерты, вручения госнаград, встречи ветеранов, праздничные спортивные мероприятия.

День нефролога

Эту дату отмечают в России, Украине и Белоруссии, а посвящена она врачам, которые лечат почки — уникальный «фильтр» человеческого организма. Цель даты — обратить внимание на болезни органа, а также повысить престиж врачей-нефрологов.

В этот праздник традиционно проходят торжественные мероприятия, награждения лучших врачей. Часто 27 марта доктора принимают участие в мастер-классах, симпозиумах, лекциях и курсах для повышения квалификация.

День виагры

Именно 27 марта 1998 года управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование виагры в качестве лекарства от эректильной дисфункции. Это был первый неинвазивный метод лечения мужской импотенции, разработанный на то время.

При этом виагра имела оглушительный успех среди мужчин. Препарат был доступен по рецепту, но его стали продавать даже на телевидении, предлагая бесплатные образцы. В первом квартале выпуска лекарство принесло доход в 400 млн долларов, годовой объем продаж превысил 1 млрд долларов.

Именины

Михаил и Ростислав.