27 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

27 июня отмечают Всемирный день рыболовства, День записывания случайных мыслей и Всемирный день работников промышленности.

Всемирный день рыболовства

Решение об установлении данного праздника приняла Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства. Она прошла в июле 1984 года в Риме.

Рыбалка — это одно из самых массовых занятий и увлечений людей по всему миру. Процесс ловли рыбы увлекает людей так, что со временем часто становится настоящим профессиональным занятием. Рыболовством люди занимаются с древних времен.

Сейчас объем продукции мирового промышленного рыболовства каждый год составляет около 90 млн тонн, из них в морях отлавливают около 90%. В День рыболовства часто проводят соревнования по рыбной ловле, семинары, конференции. Также организуют рыболовные фестивали.

День записывания случайных мыслей

Данный праздник является неофициальным и довольно молодым. День записывания случайных мыслей может помочь людям научиться запоминать собственные мысли.

Часто случайные мысли являются самыми яркими и мимолетными. Считается, что это голос души, разума человека. Именно поэтому часто советуют их записывать, чтобы не забыть в суете будней.

Взять лист бумаги и записать мысль не занимает много времени. Однако такое занятие дисциплинирует улучшает память, делает человека организованнее. Человеку становиться проще разобраться в себе.

Всемирный день работников промышленности

27 июня отмечают Всемирный день работников промышленности. Данный праздник основали в 1923 году по инициативе организации Industrial Workers of the World.

Частью организации являлись социалисты, анархисты и радикальные профсоюзные деятели, целью которых было уничтожение классовой эксплуатации и социального неравенства. Пик популярности организации был в 1923 году.

В России на данный момент более 27% населения работают в сфере промышленности. Основные ее отрасли — это нефтяная, газовая и атомная, транспортная, обрабатывающая и целлюлозно-бумажная, фармацевтическая, легкая и пищевая, автомобиле- и самолетостроение.

Каждый год в этот день предприятия проводят праздничные мероприятия для своих сотрудников, концерты. Гости посещают семинары, лекции и конференции.

Именины

В этот день именины отмечают Александр, Георгий, Владимир, Николай, Павел.