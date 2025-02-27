27 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня профессиональный праздник отмечают бойцы сил специальных операций. Блинами и веселыми гуляниями можно отпраздновать четвертый день Масленицы или посмотреть аниме в честь Дня покемона.

Международный день полярного медведя

В России этот праздник называется Днем белого медведя. Его инициировала общественная организация Polar Bear International.

В этот день каждый год проводят природоохранные и экологические мероприятия, чтобы привлечь внимание общества к важности охраны самого крупного наземного хищника.

Белые медведи занесены в Красную книгу. Они обитают в России, Дании, Канаде, Норвегии и США.

День сил специальных операций

В России 27 февраля отмечают профессиональный праздник бойцы сил специальных операций. Эта дата входит в число памятных дней в ВС РФ.

Праздник был установлен указом президента страны от 26 февраля 2015 года. Таким образом, были признаны заслуги специальных подразделений при разрешении сложной ситуации в Крыму весной 2014 года.

Силы специальных операций Вооруженных сил РФ являются высокоподвижной, технически оснащенной, специально обученной и хорошо экипированной армейской группировкой, цель которой — выполнение специальных задач для защиты интересов страны.

Международный день оптимиста

Это неофициальный позитивный и жизнеутверждающий праздник, который с каждым годом становится все популярнее. Его автор и выбор даты неизвестны, но большинство сторонников сходятся во мнении, что праздновать его в конце зимы необходимо, потому что это повод вспомнить о наступающей весне и теплых солнечных днях.

Оптимизм — это отношение, отражающее веру или надежду человека в положительный исход тех или иных событий. А ярче всего смысл оптимизма передает знаменитая фраза: «Стакан наполовину полон», в то время как у пессимиста он «наполовину пуст».

Позитивное мышление не только помогает в решении сложных жизненных задач, но и благотворно влияет на самочувствие. Оптимисты легче относятся к проблемам, умеют находить плюсы даже в самых критических ситуациях, не подвержены депрессиям и всегда настроены на успех, а значить и более здоровы.

Всемирный день неправительственных организаций

В этот день в 1950 году в резолюции ООН ввели понятие «международная неправительственная организация». Это означало признание роли гражданского общества в решении важных задач. Отмечать этот день предложили в 2010 году на IX форуме НПО/НКО Балтийских стран.

В России используется термин НКО. Понятие «некоммерческая организация» было введено основами гражданского законодательства СССР в 1991 году. Сейчас работу НКО регулирует профильный закон.

Широкий разгул на Масленицу

Четверг — четвертый день Масленичной недели, который назвали «Широкий разгул». Хозяйственные работы прекращались. С этого дня начинались настоящие гулянья: люди катались с горок и на качелях, устраивали веселые поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы и кулачные бои среди мужчин.

И молодые, и старые выходили на улицу, чтобы повеселиться. Также в этот день жгли ритуальные костры и прыгали через них.

День покемона

В этот день в 1996 году выпущены первые медиа про покемонов (Pokemon Red and Green, пара видеоигр для оригинального Game Boy). С тех пор история о покемонах превратилась в глобальное явление, объединяющее миллионы людей всех возрастов в мире.

Сейчас насчитывается более 100 видеоигр с покемонами. Были выпущены девять классических поколений игр. Сначала для названий поколений использовались цвета, названия драгоценных металлов и камней — желтый, синий, золотой, серебряный, рубиновый, сапфирный, изумрудный и т. д. –, а когда варианты закончились, их стали просто нумеровать.

Лучший способ отпраздновать День покемона — поиграть. Также есть масса других способов участвовать в праздничном мероприятии: обменные карты, видеоигры, сериалы, книги, манга, комиксы и т. д.

День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

27 февраля православные христиане вспоминают святого равноапостольного Кирилла.

Кирилл и его брат Мефодий были посланы в миссионерское путешествие для проповеди христианства. Они составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие и многие богослужебные книги.

Святой Кирилл умер в 42 года. Он завещал Мефодию продолжить христианское просвещение славян. Кирилл был погребен в римской церкви святого Климента.

Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова

Это произошло 27 февраля 427 лет назад.

Зимой 1598 года Федор Иоаннович скончался, и мужская линия Московской ветви династии Рюриковичей пресеклась. Тогда Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова, шурина Федора Иоанновича, и принес ему присягу на верность, а в сентябре он венчался на царство.

Царствование Бориса начиналось успешно. Но вскоре начались беды. Непогода привела к неурожаю, в стране начался голод, продолжавшийся 3 года. Цена хлеба выросла в 100 раз. Тогда же по России начали ходить слухи, что царевич Дмитрий, сын седьмой жены Ивана Грозного, считавшийся убитым, жив.

У Годунова начались проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что войска царя разбили поляков и казаков Лжедмитрия I, примерно через полгода он скоропостижно скончался.

Именины

Сегодня именины отмечают Георгий, Исаакий, Кирилл, Михаил, Рафаил и Федор.