27 дворов комплексно благоустроят в Люберцах до конца года

В текущем году в городском округе Люберцы планируют комплексно благоустроить около 30 дворовых территорий, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Сегодня из 27 запланированных дворовых территорий на 8 идет замена асфальтобетонного покрытия, в двух дворах работы завершаются. Уже обустроили три дорожки в рамках программы „Народные тропы“. Замену асфальтобетонного покрытия запланировано провести на 19 территориях. По восьми адресам заменят асфальт, а также детскую игровую и спортивную площадку, на 4 дворах проведем модернизацию детской и спортивной площадок. Работы по комплексному благоустройству дворов затронут 34 объекта», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что адресный перечень дворовых территорий и график выполнения работ в 2024 году размещен на сайте: люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.