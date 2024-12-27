27 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

27 декабря 2024 года отмечают День спасателя РФ, Международный день противоэпидемической активности, Филимонов день, День апостола и евангелиста Иоанна.

День спасателя РФ

Этот профессиональный праздник отмечают каждый год 27 декабря. Его учредили 26 декабря 1995 года.

Дату выбрали неслучайно. Именно 27 декабря 1990 было фактически учреждено МЧС в России.

В наше время министерство чрезвычайных ситуаций спасает людей во время пожаров, взрывов, трагедий. Они помогают при выбросах химических веществ, терактах, сильных ливнях и паводках. Отмечают дату те, кто с ней связан, — действующие сотрудники МЧС и ветераны министерства.

Международный день противоэпидемической готовности

7 декабря 2020 года учредили важную памятную дату — Международный день противоэпидемической готовности. Она связана с болезнью COVID-19. Пандемия показала, что в один момент может прийти в жизнь острая болезнь, которая отодвинет все остальные проблемы на второй план.

В этот день все государства мира отмечают памятную дату. Они напоминают, что важно делать прививки и сотрудничать с другими странами для противодействия борьбе с разными пандемиями.

День апостола и евангелиста Иоанна

Это католический праздник. Он посвящен памяти автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. Иоанн — сын Заведея и Соломии. Она, в свою очередь, была дочкой обручника Иосифа.

Иоанна призвал Иисус Христос в качестве ученика на Генисаретское озеро. Он оставил отца Заведея в лодке. После этого совместно с братом Иаковом пошел за Христом.

Долгое время святой Иоанн жил вместе со Спасителем. Он был учеником Господа, поэтому оказался приближен к нему. День Евангелиста празднуют в православных и лютеранских церквях.

Филимонов день

Филимонов день отмечают каждый год 27 декабря. В эту дату чтят память нескольких святых мучеников. Речь идет о Аполлонии, Феотихе, Филимоне и Ариане. Они проживали в Египте, а также пострадали, когда правил император Диоклетиан в III веке.

В предании говорится, что тогда устраивали гонения христиан. Аполлоний попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и сделать жертву идолам. Но он сказал, что верит в Иисуса Христа. Аполлоний тоже присоединился к христианству.

Тогда язычник Ариан устроил пытки Филимону и Аполлонию. Затем он казнил их.

После этого Ариан раскаялся и стал христианином. Вместе с ним поверил в Господа и Феотих. Язычники предали их смерти за это.

Именины

Сегодня именины у Николая и Илариона.