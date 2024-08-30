27 человек социальной сферы занесены на Доску почета в этом году

«В преддверии Дня города Ступино мы вручаем свидетельства о занесении на Доску почета, тем самым говорим спасибо за ваш труд и профессионализм. Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие округа, приумножаете достижения в культурной, воспитательной и общественной деятельности. Вместе будем продолжать развивать наш муниципалитет, отвечая на новые запросы и вызовы. При поддержке Губернатора Московской области округ растет, открываются предприятия, создаются новые общественные пространства. 2 сентября откроем две школы, самую большую в городе и в селе Верзилово», — сказал Сергей Мужальских.

В этом году чести быть занесенными на Доску почета удостоены 80 ступинцев. В их числе представители промышленности, агропромышленного комплекса, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты.

Среди награждаемых — директор центра военно-патриотического воспитания «Армеец» Анна Крушина.

«С большим волнением присутствую на этой встрече. Работаю директором Центра „Армеец“ уже 5 лет. Мы занимаемся важной общественной деятельностью. На базе нашего центра работают волонтеры, ведется сбор гуманитарной помощи, проходят уроки „живой истории“, воспитывается подрастающее поколение, функционирует „Юнармия“ и многое другое. В современных реалиях наша работа очень важна и необходима», — отметила Анна Крушина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.