27 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День российского кино, Международный день бокса, День независимости Республики Молдова и Профессиональный праздник Дедов Морозов.

День российского кино

Это праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто любит российское кино. Он ведет свое начало с Октябрьской революции 1917 года. Тогда молодая советская республика решила взять кинематограф в свои руки. 27 августа 1919 года кинодело в стране было национализировано. В память об этом событии и появился День кино.

Премьера первого фильма в России состоялась в 1908 году — «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. Лента длилась всего 7 минут. В честь знаменитого праздника 27 августа проводят кинофорумы, показы, встречи с именитыми актерами и режиссерами, акции, фестивали и тематические акции.

Международный день бокса

С 2017 года этот праздник ежегодно отмечали 22 июля, но в 2021 году его перенесли на 27 августа. Такое решение приняла Международная ассоциация бокса, а появление этого вида спорта датировано третьим тысячелетием до нашей эры. Состязания запечатлели на египетских, шумерских и минойских рельефах.

В этот день во многих российских городах организовывают показательные тренировки известных боксеров, а также соревнования. Такие мероприятия собирают тысячи зрителей.

День независимости Республики Молдова

В этот день Молдова отмечает национальный праздник. 27 августа 1991 года Великое национальное собрание в Молдавской ССР приняло декларацию о независимости. Республика вышла из состава СССР. Через несколько часов после принятия документа Румыния признала независимость Молдовы.

В этот праздник патриотические организации проводят торжественный молебен. Он посвящен памяти жертв приднестровского конфликта. На центральной площади Кишинева возлагают цветы к памятнику Штефану чел Маре и Мемориалу воинской славы. Затем проходит торжественный митинг ко Дню независимости, после чего народ ждут праздничные гуляния.

Профессиональный праздник Дедов Морозов

Удивительно, но этот день отмечается вовсе не зимой, а в последнее воскресенье августа. В этом году — это 27 число. Если верить некоторым предположениям, именно летом Дед Мороз начинает готовить подарки для детишек, которые они получат только на Новый Год.

Традиция отмечать праздник родом из Великого Устюга — древнейшего города на севере России, где находится резиденция Деда Мороза. Впервые его отметили в 1998 году, а летнее время выбрано не просто так, ведь зимой волшебники слишком много работают, им не до веселья.

Именины

Александр, Аркадий, Алексей, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семен, Теодор и Федор.