27 апреля Наро-Фоминский округ станет участником общеобластной акции
27 апреля Наро-Фоминский округ станет участником общеобластной акции «День добрых дел». Главными участниками акции станут школьники округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Традиционно в апреле после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных служб, региональных, всегда рады привлечь к этому неравнодушных людей. Но особая категория — дети. Важно, чтобы они тоже могли внести свою лепту, поскольку на это есть запрос», — сказал Андрей Воробьев.
Участниками акции станут школьники округа, которые будут сажать деревья, наводить порядок в парках, на территории воинских захоронений, мемориалов и памятников, красить скамейки, развешивать кормушки или убирать территории своих школ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.