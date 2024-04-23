27 апреля Наро-Фоминский округ станет участником общеобластной акции

«Традиционно в апреле после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных служб, региональных, всегда рады привлечь к этому неравнодушных людей. Но особая категория — дети. Важно, чтобы они тоже могли внести свою лепту, поскольку на это есть запрос», — сказал Андрей Воробьев.

Участниками акции станут школьники округа, которые будут сажать деревья, наводить порядок в парках, на территории воинских захоронений, мемориалов и памятников, красить скамейки, развешивать кормушки или убирать территории своих школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.