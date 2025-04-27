27 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

27 апреля 2025 года отмечают День российского парламентаризма, День образования Республики Саха (Якутия), День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии и День Вахтовика в России.

День российского парламентаризма

Появилась дата в 2012 году. День учредили для того, чтобы привлечь внимание жителей России к работе Федерального собрания РФ, а также иных законодательных органов власти.

27 апреля День российского парламентаризма отмечают не случайно. Именно тогда в 1906 году заработала Государственная дума Российской империи. Это был первый в истории страны демократический институт, с которого начал развиваться парламентаризм в РФ.

День образования Республики Саха (Якутия)

27 апреля важный день для жителей не только Якутии, но и других регионов РФ. В 1922 году в этот день была создана Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе СССР. В 1992 году заработала новая конституция республики, согласно которой она стала субъектом РФ.

Якуты отмечают национальный праздник с 1999 года. Его еще называют Днем конституции Республики.

День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии

27 апреля выбрано не случайно. В этот день в 1946 году в составе управления МВД создали специальное отделение. Оно занималось охраной НИИ, лабораторий академии наук СССР, которое специализировалось на исследованиях в сфере атомной энергетики.

Профессиональный праздник отмечают сотрудники Росгвардии, которые охраняют безопасность мест, где проводятся особые работы. Также они защищают ключевые государственные объекты, сопровождают военные грузы.

День вахтовика в России

27 апреля 2025 года профессиональный праздник у тех, кто ездит на вахты. В первый раз в России его отметили в 2011 году.

В дату принято собираться со своим трудовым коллективом и весело отдыхать. Неофициальный праздник учредили, чтобы привлечь внимание общественности к важности такого формата работы. Часто людям приходится работать на объектах в непростых условиях и при тяжелом графике.

Именины

Сегодня именины у Александра, Валентина, Антона, Мартина и Ивана.