260 навалов мусора на лесных участках ликвидировали в Подмосковье с начала года
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
На землях государственного лесного фонда в Московской области с начала 2025 года ликвидировали 260 навалов мусора общим объемом свыше 4 600 куб. м. Работы проводились силами муниципалитетов по полномочиям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
«Сотрудники филиалов ГАУ МО «Мособллес» выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Наибольшее количество мусора было ликвидировано в городских и муниципальных округах:
- Одинцовский округ — 30 навалов;
- Орехово-Зуевский округ — 20;
- Мытищи — 18;
- Истра — 17.
Всего же с начала года в лесах Подмосковья выявлено 399 навалов отходов общим объемом 9 308,4 куб. м.
Наибольшее количество:
- округ Солнечногорск — 38;
- округ Химки — 36 навалов;
- Одинцовский округ — 32;
- округ Воскресенск — 29.
Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с легковых автомашин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут наложение административного штрафа:
- на граждан — до 15 тыс. рублей;
- на должностных лиц — до 30 тыс. рублей;
- на юридических лиц — до 50 тыс. рублей.
Правонарушение, совершенное с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан — до 50 тыс. рублей;
- на должностных лиц — до 80 тыс. рублей;
- на юридических лиц — 120 тыс. рублей.
Также нарушителям, засорившим лес, кроме штрафа, необходимо убрать за собой мусор и возместить вред, причиненный лесам в результате его размещения.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.
«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.