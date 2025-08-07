сегодня в 17:43

260 навалов мусора на лесных участках ликвидировали в Подмосковье с начала года

На землях государственного лесного фонда в Московской области с начала 2025 года ликвидировали 260 навалов мусора общим объемом свыше 4 600 куб. м. Работы проводились силами муниципалитетов по полномочиям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Сотрудники филиалов ГАУ МО «Мособллес» выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Наибольшее количество мусора было ликвидировано в городских и муниципальных округах:

Одинцовский округ — 30 навалов;

Орехово-Зуевский округ — 20;

Мытищи — 18;

Истра — 17.

Всего же с начала года в лесах Подмосковья выявлено 399 навалов отходов общим объемом 9 308,4 куб. м.

Наибольшее количество:

округ Солнечногорск — 38;

округ Химки — 36 навалов;

Одинцовский округ — 32;

округ Воскресенск — 29.

Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с легковых автомашин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут наложение административного штрафа:

на граждан — до 15 тыс. рублей;

на должностных лиц — до 30 тыс. рублей;

на юридических лиц — до 50 тыс. рублей.

Правонарушение, совершенное с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, влечет наложение административного штрафа:

на граждан — до 50 тыс. рублей;

на должностных лиц — до 80 тыс. рублей;

на юридических лиц — 120 тыс. рублей.

Также нарушителям, засорившим лес, кроме штрафа, необходимо убрать за собой мусор и возместить вред, причиненный лесам в результате его размещения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.