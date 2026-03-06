26 студентов Подмосковья выиграли конкурс «Система»

сегодня в 15:23

Студенты колледжей и вузов Подмосковья стали победителями стипендиального конкурса «Система», представив технологические проекты для решения реальных задач работодателей. Победители получат финансовую поддержку и возможность стажировки в ведущих компаниях страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Лауреатами конкурса стали 26 обучающихся из образовательных организаций региона. В их числе студенты Раменского колледжа, техникума имени С. П. Королева, Орехово-Зуевского техникума, колледжа «Подмосковье», Московского физико-технического института, Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина, Чеховского техникума, профессионального колледжа «Московия», Сергиево-Посадского техникума, Луховицкого аграрно-промышленного техникума, Одинцовского техникума, Государственного гуманитарно-технологического университета и Луховицкого авиационного техникума.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.