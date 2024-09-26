26 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуют Всемирный день моря, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, День встречи со старыми друзьями, Всемирный день контрацепции.

Всемирный день моря

Праздник был учрежден решением Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Он празднуется с 1978 года. Какое-то время его отмечали 17 марта, но затем дату перенесли на 26 сентября.

В этот день активисты привлекают внимание общества на проблемы морей и океанов. К примеру, на ущерб от перелова рыбы, загрязнения, а также на всяческие возникающие трудности из-за глобального потепления. Праздник напоминает о важности сохранения природных ресурсов.

В этот день особенно много рассказывают о задаче повышения экологической безопасности морских перевозок и предупреждения загрязнения водоемов.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Праздник был учрежден благодаря резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Его начали отмечать в декабре 2013 года.

В этот день привлекается внимание общественности к важности глобального ядерного разоружения. 26 сентября проводятся различные мероприятия, направленные на информирование о преимуществах ликвидации ядерного оружия.

Отмечается, что арсеналы различных государств в общей сложности хранят около 12 тыс. единиц ядерного оружия. Праздник призывает ликвидировать его, включая другие оружия массового поражения.

День встречи со старыми друзьями

Данный праздник отмечается ежегодно. В этот день принято вспоминать давних друзей и устраивать встречи с ними.

В суете современных дней из-за различных жизненных обстоятельств зачастую друзья теряют общение друг с другом. Праздник напоминает о важности и ценности социальных отношений.

Всемирный день контрацепции

Праздник был учрежден в 2007 году. О его создании позаботились различные организации, занимающиеся вопросами репродуктивного здоровья.

Праздник представляет собой долгосрочную кампанию, цель которой — снизить уровень незапланированной беременности. Кроме того, в этот день проводятся мероприятия, направленные на информирование о репродуктивном здоровье.

Образован Байкальский заповедник

Заповедник был учрежден постановлением Совета министров РСФСР от 26 сентября 1969 года. Он находится в юго-западной части Республики Бурятии. Заповедник входит в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Здесь ученые исследуют природный горно-таежный комплекс Хамар-Дабан. Их деятельность также направлена на сохранение в естественном состоянии уникального природного комплекса.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.