26 регионов начали взвешивать мусоровозы

Если мусоровоз после забора отходов на контейнерных площадках приезжает «пустым» (его масса такая же, как и без отходов), это говорит о том, что водитель мог сбросить отходы где-то по пути на предприятие. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Во ФГИС УТКО внесена информация о 1 216 действующих объектах обращения с ТКО, из которых только 826 объекта настроили передачу данных с постов весового контроля — это 68% от общего количества. При этом только 26 регионов обеспечили непрерывное размещение данных весового контроля в систему», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В список вошли следующие субъекты: Амурская, Владимирская, Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Самарская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, г. Санкт-Петербург и г. Севастополь, Забайкальский край, республики Адыгея, Кабардино-Балкарская, Коми, Крым, Северная Осетия — Алания, Хакасия, Чукотский автономный округ.

«Весовой контроль — это взвешивание мусоровозов на сортировочных объектах: после сбора отходов на контейнерных площадках машины заезжают на специальные датчики, которые фиксируют массу груза. Эти данные должны автоматически передаваться в федеральную систему учета отходов (ФГИС УТКО), что позволяет исключить ошибки в отчетности, предотвратить появление стихийных свалок и сделать отрасль более прозрачной. Настройка такой передачи информации и внедрение цифровых инструментов — важный шаг для развития системы обращения с отходами и достижения национальных экологических целей», — указали в пресс-службе РЭО.