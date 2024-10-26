26 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно сделать близким подарок в честь Дня приятных неожиданностей или завернуться в теплое одеяло и почитать на диване, празднуя День кутания в пледы, или порисовать, отмечая День простого карандаша. Для любителей необычных праздников 26 октября придумали Всемирную ночь воя нa Луну.

День приятных неожиданностей

История этого праздника неизвестна. Однако с каждым годом у него появляется все больше сторонников, поэтому сегодня он приобретает все более широкий характер празднования.

Суть его в том, чтобы люди в суете дней и в вечной работе не забывали и о приятных вещах. Именно поэтому сегодня принято делать друг другу приятные неожиданности. Самым близким и любимым людям принято делать маленькие сюрпризы. Это могут быть как подарок, так и приятные слова, комплименты, завтрак в постель, объятия.

Всероссийский день гимнастики

В последнюю субботу октября в России отмечается День гимнастики. Он был учрежден в 1999 году.

В стране первые соревнования по гимнастике провели в 1885 году. Они состоялись в Москве. Спортивная гимнастика была включена в программу Олимпийских игр в 1896 году, а с 1903 года начали проводить чемпионаты мира по гимнастике.

Ко Всероссийскому дню гимнастики каждый год проводят разные мероприятия. Это соревнования и показательные выступления.

Всемирная ночь воя нa Луну

Некоторые люди ночью 26 октября выходят на улицу, на балконы, устремляют взгляд на Луну и начинают выть. Они верят, что это позволит прогнать депрессию, тоску и прошлые обиды.

Выть обычно начинают с 10 часов вечера. Во время этого нельзя материться, смеяться или громко кричать.

День простого карандаша

В этот день в 1492 году в Англии появился первый грифельный карандаш. Немалую роль в этом сыграло открытие в Кемберленде крупного графитного месторождения. Спустя время этот предмет стал популярен по всей планете благодаря своей простоте и надежности.

До его появления люди часто использовали палочки, которые были сделаны из смеси свинца с цинком.

День кутания в пледы

Отмечается почти в конце октября, и, кажется, это самый актуальный праздник для данного месяца. Пледы ассоциируются с теплом и домашним уютом. Авторы праздника остались неизвестными, но они хотели добавить немного романтики в осенние будни.

Плед — это не только теплое одеяло, которое согревает в холодное время, но и стильный аксессуар в спальне или детской комнате. В осеннюю непогоду именно пледом хочется укутаться после тяжелого рабочего дня, заварить горячий чай, взять вкусности и поудобней устроиться перед телевизором или с книжкой.

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери

Сегодня отмечается праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую очень почитали на Руси.

По преданию, образ Божией Матери, известный как Иверская икона, впервые явил свои чудеса в царствование греческого императора Феофила в IX веке во времена лютых иконоборческих гонений. Слух о чу­до­твор­ном об­ра­зе через па­лом­ни­ков рас­про­стра­нил­ся и по Руси.

Ни одно дело не начиналось без молитвы перед Иверской иконой у Кремля, для которой выстроили специальную часовню. Люди верили, что богородица брала под свою защиту всех искренно просящих ее помощи. Иверской иконе Божьей матери молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе, просили защиты от природных катаклизмов.

Открылся Малый Театр

Постоянную драматическую труппу в Москве начали создавать в 50-х годах XVIII века. Был создан театр, который какое-то время существовал как частная антреприза. Потом труппа пополнилась актерами крепостных театров. В итоге всех совершенствований и развития осенью 1824 года было объявлено о создании Императорского театра в доме купца Варгина на Петровской площади.

Официально Малый театр открылся 26 октября 1824 года. В этот день актеры показали новую драматическую постановку.

Здесь впервые были поставлены многие выдающиеся произведения крупнейших русских писателей: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. В. Сухово-Кобылина, Л. Н. Толстого. Он дал сценическую жизнь всем 47 пьесам великого русского драматурга А. Н. Островского.

Именины

В этот день именины отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.