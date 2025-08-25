сегодня в 15:34

26 новых школ и 15 детсадов откроют в Подмосковье к началу учебного года

26 новых школ и 15 детских садов откроют в Московской области к началу учебного года. Всего в регионе появится 117 новых и современных учреждений, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«1 сентября мы открываем 26 новых школ и 15 детских садов», — сказала Болатаева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Вице-губернатор добавила, что после капитального ремонта в День знаний откроют свои двери 57 школ, 17 детских садов и 2 колледжа. Всего в регионе появится 117 новых и современных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.