26 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

26 отмечается День больных эпилепсией и годовщина обнаружения моря на Марсе

26 марта 2025 года отмечают Фиолетовый день, Никифоров день, день рождения соцсети «Одноклассники». Также в эту дату на Марсе обнаружили замерзшее море.

Фиолетовый день

Эта дата также известна как День больных эпилепсией. Каждое 26 марта на Западе проводят большое количество мероприятий, чтобы увеличить осведомленность людей о такой болезни.

Фиолетовый день появился в 2008 году в Канаде. С тех пор каждое 26 марта люди по всему миру в эту дату поддерживают тех, у кого есть эпилепсия.

Никифоров день

Никифор был патриархом Константинопольским. Он проживал в восьмом-девятом веках. Почитается в лике святителя.

Мужчина рьяно защищал иконы. Однажды был сослан в монастырь на берегу Босфора. Там долго и верно служил церкви, а затем умер.

На Никифоров день 26 марта следили за поведением гусей. Если они прилетали, значит, урожая в году будет много.

День рождения соцсети «Одноклассники»

26 марта социальной сети «Одноклассники» исполняется 19 лет. Ее создали в 2006 году.

Социальная сеть очень популярна как в России, так и странах СНГ. Ее создал русский разработчик. «Одноклассниками» пользуется преимущественно старшее поколение.

На Марсе найдено замершее море

26 марта 2003 года под поверхностью Марса нашли крупное замерзшее море. Ученые выяснили, что примерно 5 млн лет назад регион затопило, и жидкость превратилась в лед. Площадь поверхности составляла 800 на 900 километров.

Ученые предполагают, что большое количество замерших морей, рек и озер Марса, скорее всего, засыпаны песками.

Именины

Сегодня именины у Григория, Николая, Александра, Кристины, Терентия.