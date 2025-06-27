26 июня в офисе «МособлЕИРЦ» в Пушкино прошел День открытых дверей

На Дне открытых дверей, который организовали в офисе «МосОблЕИРЦ» в Пушкино, жители могли задать вопрос широкому кругу специалистов. Представители управляющих компаний, Фонда капитального ремонта, Совета многоквартирных домов, ресурсоснабжающих организаций и регоператора отвечали на вопросы жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы собираем все обслуживающие компании в округе Пушкинский. Жителям не надо ходить в управляющую компанию, в Фонд капитального ремонта, к региональному оператору. Он может сюда прийти и в режиме „одного окна“ задать все интересующие вопросы», — рассказывает руководитель регионального направления «МосОблЕИРЦ» Карен Папикян.

Жителей интересует переход к новой ресурсоснабжающей организации МУП «Лесной», вопросы касаются и передачи показаний приборов учёта. Сотрудники рассказывают заявителям о переходе на единый электронный платежный документ. Отказ от бумажных платежек позволяет экономить до 100 тонн древесины в год.

«Это и для экологии хорошо — отмена бумажного носителя. И для жителя — платёжка всегда под рукой. Либо через приложение мобильное, либо приложение на компьютере персональном дома. Через личный кабинет очень удобно передавать показания приборов учета», — рассказывает начальник управления «Пушкино» «МосОблЕИРЦ» Юлия Михайлова.

Для участников спецоперации предусмотрены льготы по оплате коммунальных услуг. На встрече специалисты консультировали: как её оформить, сделать перерасчёт за газ, за воду, за вывоз мусора. Как отметили жители, День открытых дверей — отличная возможность для открытого диалога между потребителями и поставщиками услуг.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.