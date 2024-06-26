26 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

26 июня в СССР ввели звание Генералиссимус Советского Союза. Также в этот день в Обнинске начала работу первая в мире АЭС.

В СССР введено звание генералиссимус Советского Союза

В русском языке слово «генералиссимус» впервые прозвучало в эпоху правления царя Алексея Михайловича. О нем говорили иноземные начальники, когда обращались к Большому воеводе. Первым русским генералиссимусом считают соратника царя Петра Первого боярина Алексея Шеина. Он командовал всеми войсками во втором Азовском походе.

В СССР звание генералиссимус Советского Союза ввели после завершения Великой Отечественной войны — 26 июня 1945 года. На следующий день его присвоили Иосифу Сталину.

Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом. В 1993 году это воинское звание вместе с другими некоторыми воинскими званиями Советского Союза в список воинских званий Вооруженных Сил Российской Федерации не включили.

В Обнинске заработала первая в мире АЭС

В 1951 году правительство СССР поручило известному советскому физику и ученому Игорю Курчатову создать первую в мире атомную электростанцию. Она появилась в Обнинске.

26 июня 1954 года Обнинская АЭС с графито-урановым реактором АМ-1 («Атом Мирный») мощностью в 5 мВт начала работу. В этот день был подан пар на турбину, мощность генератора достигла 1500 кВт.

Вскоре Обнинск стал первым в мире современным наукоградом. Специалисты отрабатывали тут модели других, более мощных электростанций. Здание первой в мире атомной электростанции в Обнинске — это объект культурного наследия РФ регионального значения. Его охраняет государство. Сейчас объект действует как мемориальный комплекс.

Международный день борьбы с наркотиками

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией установила 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По-другому его называют Международный день борьбы с наркотиками.

Ежегодно этот день посвящают определенной теме, во многих странах мира организуют просветительские мероприятия и акции. Они направлены на осведомление населения, прежде всего — молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни.

В РФ в этот праздник проводят конференции и круглые столы, посвященные проблеме наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей. Молодежные и общественные организации под девизом «НЕТ наркотикам!» занимаются подготовкой многочисленные соревнований, концертов, акций, флешмобов и прочих мероприятий.

Именины

Сегодня именины празднуют Александр, Дмитрий, Акулина, Александра, Пелагея, Анна, Антонина, Алексей, Андрей, Иван.