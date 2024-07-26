26 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником можно поздравить системных администраторов и парашютистов, провести время с родственниками в честь Дня дяди и тети. А еще в этот день 73 года назад в Великом Новгороде нашли первую берестяную грамоту.

День дяди и тети

Учредители данного дня предлагают не забывать о своих дядях и тетях и позвонить им, поздравив и сказав теплые слова и пожелания.

Ценность родственных отношений в семьях по всему миру сильна со времен традиционных обществ, где каждый член семьи, близкий или дальний родственник готов был прийти на помощь родному человеку.

День парашютиста в России

Это праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта. Законодательно день не утвержден, но широко празднуется в стране.

Он приурочен к 26 июля 1930 года. Именно тогда группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Минова впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков из самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

День эсперанто

Данную языковую систему создал окулист Людвиг Заменгоф. Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло его к созданию языка, который бы мог понять любой человек на планете. Первый труд Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто. Это имя, которое переводится как «Надеющийся», вскоре стало названием самого языка.

Учебник по эсперанто был опубликован 26 июля 1887 года. Русскоязычная версия вышла тиражом 3 тыс. экземпляров, а до конца 1887 года учебник был опубликован на польском, немецком и французском языках.

День системного администратора

Дата праздника уникальна для каждого года. Его отмечают в последнюю пятницу июля.

Системный администратор, сисадмин, ИТ-администратор — это сотрудник, в чьи обязанности входит обеспечение штатной работы компьютерной техники, сети и программного обеспечения в офисе.

Основателем этого дня считается американец, сисадмин из Чикаго Тед Кекатос. Он посчитал, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот праздник отметили в июле 2000 года.

Вышел указ об отливке Царь-колокола

Большой Успенский колокол, известный также как Царь-колокол, считается самым крупным в мире. Его высота — 6 м 14 см, диаметр — 6 м 60 см. Весит колокол свыше 200 тонн. Такое же название носили еще два колокола, отлитые в начале XVII века и в 1654 году. Последний разбился во время пожара 1701 года.

26 июля 1730 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке нового Царь-колокола. Его создание заказали парижским мастерам, но они отказались. Тогда исполнение было поручено московскому литейщику Ивану Моторину.

Для Царь-колокола Пушечный двор отправил в переплавку более 600 колоколов. Но первая попытка оказалась неудачной. Не сумев справиться с царским заказом, Моторин вскоре умер. Начатое дело успешно завершил его сын Михаил. К концу ноября 1735 года он создал из 200 тонн колокольной бронзы один из самых известных памятников литейного искусства.

Обнаружена первая берестяная грамота

Во время раскопок в Великом Новгороде археологическая экспедиция под руководством профессора Артемия Арциховского 26 июля 1951 года обнаружила первую берестяную грамоту.

Самая первая древнерусская берестяная грамота — маленькое письмо простолюдина, жившего в XV веке, была найдена на древней мостовой Холопьей улицы. На сегодняшний день таких грамот насчитывается более 1 тыс.

В отличие от текстов древнерусских летописей берестяные грамоты были полны бытовых деталей. Бытовой тематикой определялась и форма изложения.

Празднование Собора Архангела Гавриила

Собор Архангела Гавриила православная церковь отмечает дважды в году — на следующий день после Благовещения (8 апреля) и 26 июля.

Имя Гавриил означает «Сила Божья» или «Божья твердыня». На иконах Архангел Гавриил расположен с райской ветвью, принесенной им Деве Марии, или со светящимся фонарем в правой и зеркалом в левой руке.

В Гефсиманском саду, где Иисус Христос молился, являлся Архангел и укреплял его перед страданиями. Жены-мироносицы первыми услышали радостную весть о Воскресении Христовом от Архангела Гавриила.

Именины

Именины 26 мюля празднуют Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.