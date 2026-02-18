26 февраля в прокат выходит военная драма «Малыш»

сегодня в 20:42

26 февраля в российский прокат выходит военная драма «Малыш». Проект поддержан Фондом Кино, АО «Первый канал» и контент-студией «Юг.Кино», сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

Большая часть съемок проекта проходила в Мариуполе и Донецке. Над фильмом работали участники специальной военной операции.

В основе сюжета лежит история молодого человека, мечтающего о славе музыканта, но ушедшего на фронт добровольцем. Обстоятельства вынуждают его спасать свою маму из осажденного украинской армией Мариуполя.

Главному герою предстоит пройти непростой путь и стать настоящим бойцом.