26 февраля в прокат выходит военная драма «Малыш»
26 февраля в российский прокат выходит военная драма «Малыш». Проект поддержан Фондом Кино, АО «Первый канал» и контент-студией «Юг.Кино», сообщает пресс-служба Минкульта РФ.
Большая часть съемок проекта проходила в Мариуполе и Донецке. Над фильмом работали участники специальной военной операции.
В основе сюжета лежит история молодого человека, мечтающего о славе музыканта, но ушедшего на фронт добровольцем. Обстоятельства вынуждают его спасать свою маму из осажденного украинской армией Мариуполя.
Главному герою предстоит пройти непростой путь и стать настоящим бойцом.