26 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

сегодня в 00:00

26 апреля 2025 года отмечают День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, День нотариата в РФ, День сметчика в РФ и Международный день интеллектуальной собственности.

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Дата появилась в 1993 году. Она посвящена памяти умершим людям, которые ликвидировали последствия радиационных аварий и катастроф.

Дату учредили в память взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Он случился 26 апреля 1986.

Инцидент стал самой крупной известной современности техногенной катастрофой. В воздух попало множество радиоактивных веществ.

День нотариата в России

Профессиональный праздник посвящен нотариусам. Он отмечается с 2016 года.

26 апреля 1866 года по новому стилю российский император Александр II подписал документ под названием «Положение о нотариальной части». Он учредил должность нотариуса. При этом нотариат превратился в отдельный институт.

С тех пор такие специалисты выполняли ряд задач. Например, они помогали при формировании завещаний, удостоверяли, что ксерокопии верные, а также занимались проведением сделок.

День сметчика в России

26 апреля 2025 года отмечают профессиональный праздник люди, чья работа связана с восстановительными, реставрационными, иными работами. Перед тем, как их выполнять, к сметчикам обращаются за составлением списка работ и их стоимости.

Если сметчик профессионал своего дела, то удастся успешно с материальной точки зрения воплотить проект. Запрошенных денег хватит, что положительно скажется на сроках. В эту дату с профессиональным праздником поздравляют всех, кто работает сметчиком.

Международный день интеллектуальной собственности

Его отмечают каждое 26 апреля, начиная с 2001 года. Дата посвящена всем продуктам интеллектуальной собственности — патентам, товарным знакам, авторским и смежным правам. Все это дает возможность миру развиваться в экономическом и культурном планах.

Права интеллектуальной собственности дают возможность всем творческим людям защитить свои разработки. Также они предоставляют возможность получать экономическую отдачу от созданного.

Именины

Сегодня именины у Дмитрия, Георгия и Марфы.