258 сотрудников предприятий Подмосковья выпустились из фабрики офисных процессов

С начала года более 250 работников из 24 компаний, участвующих в национальном проекте «Производительность труда», завершили обучение на фабрике офисных процессов в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Фабрика офисных процессов — это практическая площадка для обучения бережливому производству. Участники в игровой форме осваивают инструменты оптимизации офисной работы и оценивают их влияние на эффективность компании. Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) Московской области выступают в роли наставников.

«В этом году обучение на фабрике офисных процессов прошли 258 сотрудников из 24 подмосковных компаний. Теперь опыт, полученный в импровизированном офисе под контролем экспертов РЦК Подмосковья, они применяют в своей работе. Это позволит сотрудникам оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность организации», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На Фабрике созданы условия, близкие к реальности: рабочие роли, учебный офис, оформление закупок, совещания у инфостенда, выполнение задач согласно должностным инструкциям. За один день участники проходят три игровых этапа, где нужно подготовить определенное количество договоров с учетом заданных операционных и экономических показателей. Участники выявляют проблемы и находят способы их решения, что помогает оптимизировать процессы, уменьшить время и затраты, увеличить прибыль.

Так, выпускником стала щелковская компания «ЮниТрейд», специализирующаяся на производстве механизмов трансформации для мягкой мебели. Благодаря налаживанию офисных процессов и улучшению соблюдения условий договоров на импровизированной фабрике, команде предприятия удалось сократить затраты на один договор в 4,5 раза: с 387 до 85 тыс. рублей.

Чтобы присоединиться к национальному проекту, нужно подать заявку через портал производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.