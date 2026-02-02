251% нормы: Нижний Новгород завалило снегом

сегодня в 13:32

В Нижнем Новгороде количество выпавшего снега достигло 251% нормы. Администрация города сообщила, что уборка ведется круглосуточно, пишет ИА «Время Н» .

На 2 февраля норма по количеству осадков превышена в 2,5 раза.

Снегоуборочная техника городских служб и подрядчиков непрерывно очищала и обрабатывала дороги, несмотря на продолжающуюся метель. Снег активно вывозился.

Продолжают приниматься меры по устранению последствий экстремальных погодных условий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.