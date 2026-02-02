251% нормы: Нижний Новгород завалило снегом
Уборка снега в Нижнем Новгороде ведется круглосуточно
В Нижнем Новгороде количество выпавшего снега достигло 251% нормы. Администрация города сообщила, что уборка ведется круглосуточно, пишет ИА «Время Н».
На 2 февраля норма по количеству осадков превышена в 2,5 раза.
Снегоуборочная техника городских служб и подрядчиков непрерывно очищала и обрабатывала дороги, несмотря на продолжающуюся метель. Снег активно вывозился.
Продолжают приниматься меры по устранению последствий экстремальных погодных условий.
