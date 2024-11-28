250 млн руб предусмотрели на реализацию наказов жителей Подмосковья на 2025 г

Мособлдума в целом приняла закон «О дополнительных мероприятиях по развитию ЖКХ и соцкультурной сферы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». На реализацию 314 мероприятий предусмотрели 250 млн рублей, сообщает корреспондент РИАМО.

«На реализацию 314 мероприятий предусмотрено 250 млн рублей. Законом утверждается перечень мероприятий, которые основаны на поступивших депутатам наказах от жителей. Запросы мы получаем либо при личных встречах с жителями, либо в обращениях, поступивших в Думу», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что это конкретная точечная работа. Например, где-то необходимо закупить оборудование и мебель для техникума, где-то приобрести для больницы автомобиль и медоборудование. Отдельное внимание уделено оказанию матпомощи семьям участников СВО.

Например, 1,8 млн рублей планируется выделить на приобретение мебели и оборудования для Одинцовского лицея, 1,2 млн рублей — на приобретение автомобиля для Балашихинской больницы. 3 млн рублей планируется направить на приобретение медоборудования для Удельнинской поликлиники в Раменском.

«Работа с наказами будет продолжена, и при необходимости перечень мероприятий будет дополняться», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.

«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.