2,5 тыс молодых елей высадили на участке под Наро-Фоминском

2 500 молодых елей высадили на участке под Наро-Фоминском. Возле СНТ «Тюльпан» встретились лесники, экологи, волонтеры, в том числе участники движения «Зеленый патруль», и школьники — всего около 40 человек. Участникам выдали весь необходимый инвентарь — перчатки, ведра и лопаты. Наряду со взрослыми пятиклассники выкапывали ямки и прикапывали саженцы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это мероприятие — часть акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». В Подмосковье она проходит в седьмой раз при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Цель в этом году — высадить 18 тыс. саженцев сосны и ели на 36 га. Наро-Фоминский округ внес свой ощутимый вклад — молодая поросль появилась на 2,5 га земли. Столько занимает территория Красной Площади в Москве.

Акция несет и воспитательную миссию. Дети, участвовавшие в высаживании деревьев, вряд ли будут вредить природе. После работ они признались, что узнали много нового. Например, как называется инструмент для посадки лесных культур — «меч Колесова». Ребята поделились, что гордятся своим вкладом в защиту окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.