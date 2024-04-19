25 школ откроется в Московской области в этом году

В Подмосковье продолжается масштабная программа по обновлению старых общеобразовательных учреждений и строительству новых. В нынешнем году в Подмосковье откроют 25 школ, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, образование детей должно быть доступным — поэтому все новые школы в регионе строятся в первую очередь по запросам жителей, там, где они особенно необходимы, и качественным — для чего каждая школа оснащается самым современным оборудованием.

«Всего в регионе на стадии проектирования и строительства в госпрограмме 2024 года 54 школы, 25 из которых — планируются к вводу уже в этом году. Московская область лидер в этом направлении. Мы строим больше всего объектов образования в стране — стараемся по 25 объектов каждый год, создавая новые комфортные учреждения», — сказал спикер регионального парламента.

В ходе своей рабочей поездки Игорь Брынцалов посетил одну из планируемых к открытию в этом году — строящуюся школу в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе.

Он отметил, что новое учреждение большое и уже в следующем учебном году сможет принять 1 550 детей.

«Школа возводится в рамках нацпроекта «Образование». Стоимость строительства — более 3,4 млрд рублей, из них более 2,5 млрд рублей — из регионального бюджета», — отметил Брынцалов.

В настоящий момент, как рассказал в рамках встречи начальник участка Константин Карцев, готовность здания составляет 60%. На объекте задействовано 12 единиц техники и работают 187 человек.

«Завершены монолитные работы и кирпичная кладка. Сейчас производится отделка, работы по внутренним инженерным сетям и кровле. Со следующей недели начнём благоустройство территории. Здесь будет стадион и амфитеатр для уличных мероприятий», — рассказал Карцев.

Глава округа Станислав Каторов подчеркнул, что это будет первая школа в новом жилом комплексе, где сейчас проживает порядка 10 тыс. человек. Потому ее здесь очень ждут.

«Всего в 2024 году в Ленинском городском округе планируется открыть семь новых школ», — добавил он.

Хоть до открытия школы есть время, на сегодняшний день уже комплектуется преподавательский состав.

По словам Игоря Брынцалова, это очень важная, ответственная работа.

«Дети должны прийти в школу к опытным преподавателям и начинать свой путь в новом месте спокойно и с комфортом. В таком случае и родители будут спокойны», — сказал парламентарий.

В завершении спикер регионального парламента подчеркнул, что все работы ведутся согласно установленным срокам.

«Это значит, что 1 сентября будет настоящий праздник для тех, кто живет в этом микрорайоне. Особенно для будущих учащихся — при виде школы, светлых классов, современных интерьеров, ее прилегающей территории. Реализованы все требования, которые сегодня ставятся в области: единообразие учреждений, комфорт и условия для качественного образования детей», — сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.