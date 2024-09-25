25 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют фармацевтов. Также можно отметить необычные Всемирный день мечты и День тикающих часов.

Всемирный день фармацевта

Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров. Его дата приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации. Данная организация защищает интересы фармацевтической отрасли, наук и промышленности.

Главная цель праздника — показать, что фармацевт является специалистом, который обеспечивает лечебный процесс лекарственными средствами.

Ежегодно в разных странах сетевыми фармацевтическими компаниями проводятся всевозможные мероприятия: семинары, выставки, дни открытых дверей, бесплатные обследования для посетителей аптек.

Всемирный день мечты

Мечта и вера в исполнение желаний помогают человеку преодолеть все препятствия. Данный праздник решил создать педагог Колумбийского университета Озиом Эгвуонв. Таким образом он хотел улучшить жизнь людей и напомнить им о том, как важны мечты.

Очень важно сделать фантазии реальностью. Однако часто мешают не только объективные обстоятельства, но и отсутствие веры в свои силы. Данный праздник может привнести положительные изменения в жизнь людей.

День тикающих часов

Данный праздник был придуман философами, чтобы подумать над быстротечностью жизни и течением времени.

Первыми часами являлись солнечные, позволяющие вычислить время суток по тени от солнца. А в VI–VII веках до н. э. были описаны первые часы с анкерными, механическими частями. Сейчас люди предпочитают использовать часы на мобильных устройствах.

Данный праздник отмечается в России и в СНГ. Он напоминает людям о развитии технологий, а также о том, как важно правильно распределять время и использовать его эффективно.

В Москве открыта первая публичная больница в стране

25 сентября 1763 года открылся Павловский госпиталь, который стал первой публичной больницей в России. С момента учреждения были определены главные принципы деятельности: больница бесплатная и предназначалась для лечения бедных и неимущих. Госпиталь финансировали из личных средств цесаревича Павла Петровича. После его кончины больница перешла под опеку к его супруге — вдовствующей императрицы Марии Федоровне.

Сначала больница была на «25 кроватей». А в 1766 году построили большой деревянный корпус с церковью и два флигеля для служащих. В 1784 году корпус сгорел, а другие строения медучреждения сильно обветшали. В 1807 году при содействии Марии Федоровны возвели большое каменное трехэтажное здание с церковью в центре.

На сегодняшний день больница — это медцентр на 1 тыс. койко-мест, сложный комплекс зданий из 13 корпусов разной этажности. Медучреждение расположено на участке площадью 13 га.

Артамон Змеевик

По православному календарю в этот день принято чтить память священномученика Автонома, служившего епископом в Италии в IV веке. Обращенные им в христианство однажды разрушили языческое идольское капище, за что храм епископа подвергся нападению, а сам Автоном был убит.

В народе имя священномученика переделали на русский манер — Артамон и дали ему прозвище Змеевик, поскольку в этот день часто наблюдали вереницы змей, ползущих из полей в леса на зимовку. На Артамона перед подготовкой живности к зиме охотники считали важным убить хотя бы зайца, это сулило удачу.

Именины

В этот день именины празднуют Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор и Юлиан.