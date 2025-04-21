25 пожаров потушили в Подмосковье в марте

С 20 марта на землях лесного фонда Московской области зафиксировано 25 пожаров на территории Ногинского, Виноградовского, Шатурского, Луховицкого, Егорьевского, Орехово-Зуевского и Подольского лесничеств. Площадь, пройденная огнем, составила 25,2 га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«На тушении лесных пожаров были задействованы 273 человека личного состава лесопожарных служб и 121 единица техники. Возгорания локализованы и ликвидированы в день обнаружения. Угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет», — рассказал временно исполняющего обязанности председателя комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин.

Причина почти всех пожаров (96%) — неосторожные действия человека с огнем. Только одно возгорание (4%) перешло на земли лесного фонда с земель других категорий.

На дежурстве сегодня 243 человека личного состава лесопожарных служб — водители, трактористы, лесные пожарные, механики, начальники лесопожарных станций, а также 262 единицы техники — автоцистерны, трактора, спецтехника, бульдозеры, тралы и лесопатрульные комплексы.

Нельзя поджигать сухую траву и лесную подстилку, бросать спички или окурки, оставлять материалы, пропитанные горючими веществами, а также использовать в лесу открытый огонь.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.