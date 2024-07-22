сегодня в 08:21

25% от месячной нормы осадков выпало в столице за минувший день

В Москве прошумели локальные ливни. Самые сильные дожди были в центре мегаполиса, на метеостанции Балчуг. Там зафиксировали выпадение 21 мм осадков, что составляет 25% от июльской нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Много дождей было зафиксировано на метеостанции Луговая (17 мм), Электроугли и Талдом (13 мм), Можайск (6 мм), Наро-Фоминск и Дмитров (4 мм)», — добавил синоптик в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на опорной московской метеостанции ВДНХ отмечено выпадение 3 мм дождя, в Тушине — 0,3 мм, МГУ — 0,6 мм.

По словам Тишковца, в понедельник в мегаполисе может выпасть до 9-14 мм осадков, или еще 15% от нормы месяца.