25% опрошенных россиян сталкивались с неприятностями на корпоративе

Основной причиной инцидентов стало злоупотребление алкоголем, о чем сообщили 17% опрошенных. Наибольшее количество подобных случаев наблюдалось среди работников Нижегородской области (24%) и топ-менеджеров (25%). Интересно, что за год доля тех, кто сталкивался с пьянством на корпоративе, увеличилась всего на 1%.

Физические конфликты между коллегами произошли у 4% респондентов, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего такие инциденты отмечались в Сибири. Лишь 2% рассказали о случаях интимной близости на корпоративе, а 3% упомянули об увольнениях за неподобающее поведение, что также снизилось на 4%.

Однако 70% опрошенных не были свидетелями неприятных ситуаций, а 93% никогда не испытывали таких проблем лично. Из тех, кто столкнулся с инцидентами, большинство просто перебрали с алкоголем, а меньшая часть была вовлечена в драки или интимные отношения.