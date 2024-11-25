25 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

25 ноября — день, в который отмечают самые разные события. Например, в России празднуют День военного миротворца, а в мире борются за полную ликвидацию насилия в отношении прекрасной половины человечества — женщин.

День российского военного миротворца

25 ноября празднуется День русского военного миротворца. Памятный день основали в 2002 году и посвятили памяти военнослужащих, которые отважно исполняли свои обязанности в операциях по поддержанию мира. В этот день проводят праздничные мероприятия, посвященные увековечению погибших воинов-миротворцев.

25 ноября 1956 года стала значимой датой в истории России. Тогда Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О включении в своей работе части социалистического содружества».

Сегодня российские военные миротворцы принимают участие в операциях по поддержанию мира в разных уголках планеты Они выполняют задачи по разрешению конфликтов, обеспечению безопасности, разминированию и гуманитарной помощи. Многие военные миротворцы героически погибают, защищая мир и спасая людей от страданий.

День русского военного миротворца — это день, когда мы вспоминаем о тех, кто рискует своей жизнью, чтобы мир был безопасным и устойчивым.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Этот день был провозглашен Организацией Объединенных Наций в 1999 году с целью привлечь внимание к проблеме насилия, с которым женщины сталкиваются ежедневно.

В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на просвещение и осведомление об общественной проблеме насилия в отношении женщин. В центре внимания ставятся вопросы социальной, политической и экономической эмансипации женщин, а также необходимость принятия мер для предотвращения насилия в их отношении.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин является важным мероприятием в борьбе за равноправие полов. Он направлен на создание информированного общества, которое осознает, признает и принимает меры для прекращения насилия в отношении женщин. Такое просвещение является важным шагом в достижении полной эмансипации женщин и помогает строить мир без насилия для всех.

День смотрения по сторонам

25 ноября известен как День смотрения по сторонам. В этот день многие люди во всем мире призывают себя обратить внимание на то, что происходит вокруг них. Это время для задумчивости, осмысления и наблюдения за окружающим миром.

Возможно, вы заметили, что на пути к работе каждое утро проходите мимо прекрасного сада, но так и не обратили на него внимание. Или, может быть, вы ежедневно едите в ресторан, но никогда не замечали изысканной архитектуры его здания. В День смотрения по сторонам у вас есть возможность остановиться, отвлечься от повседневных забот и насладиться прекрасным, что вас окружает.

Это также хороший момент для обращения внимания на людей вокруг. Возможно, у вас есть коллега, который всегда улыбается, но вы никогда не задумывались, почему. Или ваш сосед, может быть, нуждается в помощи или поддержке, но вы не замечаете его трудности. В День смотрения по сторонам попробуйте быть более внимательными и заботливыми к тем, кто вас окружает.

Иван Милостивый (Иван Снежный)

25 ноября православные христиане отмечают день памяти патриарха Александрийского — святого Иоанна Милостивого. За свою безграничную доброту и заботу о нуждающихся он получил такое говорящее прозвище. Его благотворительная деятельность была поистине впечатляющей — он не только организовал ежедневную раздачу пищи более чем 7000 бедняков Александрии, но и лично трижды в неделю посещал больницы, помогая страждущим. Дважды в неделю святой Иоанн собственноручно раздавал милостыню всем просящим. В народе этот день также известен как Иван Снежный из-за обильных снегопадов, характерных для этого времени года. По старому стилю праздник приходится на 12 ноября.

В этот день также свадебные торжества осеннего периода подходят к концу. Новый сезон бракосочетаний начнется лишь в рождественское время. Девушки, которым не посчастливилось выйти замуж осенью, возлагали надежды на праздники Масленицы или Красной горки.

В этот особый день матери обращаются с молитвами к святому Иоанну, прося его о благословении и счастливой судьбе для своих детей. Такое обращение к святому стало важной духовной традицией.

Именины

Именины сегодня отмечают Александp, Арсакий, Афанасий, Ахий, Бориc, Владимиp, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матфей, Николай, Нил, Степан, Елизавета и Екатерина.