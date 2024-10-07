Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:33

25 несанкционированных свалок устранили в Воскресенском кластере в 2024 году

С территории Воскресенского кластера Подмосковья было вывезено 25 свалок объемом более 2,5 тыс. куб. метров отходов — 312 больших бункеров. Из них: в Раменском — 15; в Люберцах — 9; в Жуковском — 1. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Очищенная площадь составила 947 кв. метров.

Что делать, если заметили несанкционированное размещение отходов?

Необходимо сообщить об этом через специальную форму обращения на сайте регионального оператора;

На место прибудет контролер для первичного обследования территории и фотосъемки;

Специалист составит акт и установит географические координаты объекта;

Региональный оператор направит собственнику земельного участка уведомление о необходимости ликвидировать свалку в течение 30 дней;

Затем сведения о свалке направляются в органы местного самоуправления и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области;

Если собственник не примет меры, то свалку устранит регоператор;

Если владелец земли откажется оплачивать выполненные работы, компания вправе взыскать расходы через суд.



Напоминаем, штраф за несанкционированный выброс из транспортного средства отходов производства составляет: для граждан — от 10 до 15 тыс. рублей; для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.