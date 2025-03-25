25 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

25 марта отмечается День памяти жертв рабства и день основания Венеции

25 марта 2025 года отмечают День работника культуры РФ, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Феофанов день, День основания Венеции.

День работника культуры РФ

Каждый год этот праздник отмечают в одно и то же время — 25 марта. Этот день является профессиональным праздником у людей из сферы искусства, а также культуры. С ним поздравляют всех, кто связан с творчеством, включая актеров, режиссеров и других специалистов.

В праздник сотрудников сферы культуры награждают государственными наградами. В музеях, библиотеках и прочих культурных местах организовывают различные акции для гостей.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Каждый год этот праздник отмечается 25 марта. Эту дату учредили, чтобы напомнить, насколько серьезная проблема трансатлантического рабства и как сильно оно попирает права человека.

Дату отмечают 25 марта не случайно. В этот день в 1807 году в Великобритании приняли закон об отмене работорговли.

Феофанов день

Феофан Исповедник — монах из Византии. Он почитается православной церковью.

Во время Руси 25 марта все люди собирались на улице, чтобы встретить приход весны. К Феофанову дню обычно переставал идти снег и оттаивала почва.

В эту дату нужно было следить за здоровьем домашних питомцев. Считалось, что если лошадь заболеет в этот день, то будет хворать все лето.

День основания Венеции

Известная всем Венеция, крупный город на севере Италии, была основана в 421 году. Каждое 25 марта местные жители отмечают день города.

Венецию удалось сохранить. В 2025 году она выглядит примерно так же, как и в Средние века. Исторический облик города остался таким же.

Именины

Сегодня именины празднуются у Александра, Владимира, Григория, Дмитрия, Ивана, Семена, Константина и Сергея.