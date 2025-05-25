25 мая в России отметят Международный день пропавших детей

Международный день пропавших детей проходит в ряде стран каждый год в один и тот же день — 25 мая. Появилась дата в Соединенных Штатах, а ее символ — синяя незабудка.

25 мая 1979 года по пути домой исчез шестилетний школьник в США. Его звали Эвиан Пейтс. Мальчика разыскивал почти весь мир.

Дело настолько громко освещалось, что о нем знали практически все. Но найти молодого человека не получилось.

Через четыре года после исчезновения, в 1983 году, американский президент Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. В 1984 году появился Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

Через некоторое время инициатива нашла поддержку в государствах Европы. В 1997 году там учредили Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

Дату отмечают, чтобы привлечь внимание жителей всего мира к серьезной проблеме. Пропавших детей в мире миллионы. Ежедневно их количество увеличивается.

По информации международных правозащитных организаций, каждый год пропадают около 70 тыс. несовершеннолетних. В РФ их чуть меньше, но тоже много — 40 тыс.

Причем эти показатели официальные. Неофициально количество пропавших людей может быть выше.