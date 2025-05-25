25 мая отметят Международный день футбола

Всемирный день футбола появился 7 мая 2024 года. Его с помощью резолюции учредила Генеральная Ассамблея ООН, а датой празднования выбрали 25 мая.

Всемирный день футбола решили учредить, поскольку в 2024 году у вида спорта был день рождения — 100 лет с даты проведения первого турнира. Его организовали на летних Олимпийских играх 1924 года. Их проводили во французском Париже.

Раньше Всемирный день футбола отмечали негласно 10 декабря. Год назад он обрел официальный статус, однако дату перенесли на 25 мая.

Учреждением праздника мировое сообщество отдает дань такому виду спорта, как футбол. К тому же для многих людей он стал целым стилем жизни.

24 мая прошел заключительный тур Российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025. Победил ФК «Краснодар». 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в германском Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года.