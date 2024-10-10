25 кг колбас «Черкизово» продегустировали посетители стенда Подмосковья на выставке

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9 октября на открытии выставки «Золотая осень» группа «Черкизово» провела дегустацию колбас на стенде Московской области. Были представлены вареные, варено-копченые и сырокопченые колбасы. Гости стенда с удовольствием угощались мясными деликатесами и высоко оценили продукцию компании, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Цеха «Черкизово» располагаются в трех муниципалитетах — Раменское, Кашира и Одинцово, где производят мясо птицы, колбасы, мясные полуфабрикаты и комбикорма.

На предприятии работает 3 475 человек, объем производства составляет 176 тыс. тонн продукции в год.

Производитель выпускает мясо птицы под брендами «Петелинка», «Куриное царство» и «Домашняя курочка», мясо индейки «Пава-Пава» и «Краснобор», колбасные изделия «Черкизово», «Черкизово Premium», «Империя вкуса», «Мясная губерния» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.