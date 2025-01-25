25 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Татьянин день — День российского студенчества, День штурмана Военно-Морского Флота России, День памяти святой мученицы Татианы.

Татьянин день — День российского студенчества

Памятная дата, отмечаемая в России как «профессиональный» праздник российских студентов. Свою историю праздник ведет с XVIII.

25 января (по новому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». После этого Татьянин день, названный так в честь святой мученицы Татианы, стал считаться днем рождения университета, а позднее стал праздником российского студенчества.

В 2005 году президент РФ подписал указ об учреждении Дня российского студенчества 25 января.

День штурмана Военно-Морского Флота России

В этот день принято поздравлять тех военнослужащих, чья жизнь связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ. Ранее праздник отмечали в день весеннего и в день осеннего равноденствия.

С 1997 года его празднуют именно 25 января — это день основания штурманской службы Российского флота в 1701 году Петром I. Данная профессия считается одной из самых трудных и ответственных. Несмотря на развитие технологий, штурманы не теряют своей востребованности.

День памяти святой мученицы Татианы

Святая появилась на свет в Риме. Родители воспитали ее в верности христианской вере. Татиана посвятила себя служению Богу и не стала выходить замуж. Она как христианка подверглась гонениям при императоре Александре Севере.

Святую схватили и привели в капище Аполлона, принуждая поклониться ему. После отказа Татиана была подвергнута жестоким пыткам. При молитве святой разрушились статуи языческих богов. Впоследствии женщину казнили.

Татиана считается покровительницей студентов.

На Руси состоялось первое венчание на царство

25 января (по новому стилю) 1547 года состоялось венчание на царство Ивана IV. Он стал первым русским царем. Церемония прошла в Успенском соборе Московского Кремля.

Данное венчание носило также и политический характер. Титул царя позволял занять новую позицию в отношениях с Западной Европой. Также он говорил о самодержавном характере власти.

Именины

В этот день именины празднуют Галактион, Илья, Макар, Петр, Татьяна.