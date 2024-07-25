25 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

25 июля отмечают День сотрудников органов следствия России. Также празднуется День зубного техника.

День сотрудника органов следствия РФ

Этот профессиональный праздник в стране отмечают с 2014 года. Его главными виновниками становятся сотрудники следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти РФ, то есть работники СК России, следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН и другие.

Дата праздника выбрана неспроста, поскольку 25 июля 1713 года именным указом Петра I учредили первый специализированный следственный орган страны — Следственную канцелярию. Она стала первым госорганом России, который подчинялся непосредственно главе государства и имел полномочия по проведению предварительного следствия.

День речной полиции России

До 2011 года данный профессиональный праздник назывался «День речной милиции», но после вступления в силу нового федерального закона РФ «О полиции» в 2011 году название изменили.

В стране впервые в структуре правоохранительных органов данное подразделение появилось во второй половине XIX века. Проект о создании речной полиции утвердили по указу российского императора Александра II в июне 1867 года. Она стала частью наружной полиции – особым специальным органом для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга.

После революции речную полицию ликвидировали, однако 25 июля 1918 года был издан декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции». Именно в этот день и начали отмечать праздник.

День зубного техника

Этот праздник появился в начале 2000-х годов как день, когда многие специалисты после окончания медицинских учебных заведений и ординатуры приходят на свое первое рабочее место.

Зубные техники изготавливают зубные протезы, протезы лица, челюстно-лицевые и ортодонтические аппараты.

Традиционно в этот день организуют лекции о здоровье зубов и награждают лучших специалистов.

Именины

Именины в этот день празднуют Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил и Федор.