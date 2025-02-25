25 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

День открытия спирта

Праздник считается неофициальным, но, несмотря на это, ежегодно 25 февраля принято поздравлять химиков и медиков. Спирт в современном мире применяется во многих сферах деятельности, в том числе его используют в медицине, химической промышленности и в качестве топлива.

Впервые смеси на основе этилового спирта стали применять в восьмом тысячелетии до нашей эры. А первый чистый спирт из вина выделили арабы в VI веке. В Россию спирт завезли в 1386 году. Благодаря открытию жидкости был сделан важнейший шаг в медицине. Также спирт применяют в пищевой промышленности.

Заигрыш (2-й день масленичной недели)

На Руси второй день Масленицы называли Заигрыш. В 2025 году масленичная неделя отмечается с 24 февраля по 2 марта. Потому второй день праздника пришелся на 25 февраля.

В старину в этот день с самого утра в населенных пунктах устраивали народные забавы и гуляния. Считалось, что Заигрыш надо провести исключительно в хорошем настроении. Дети катались с ледяных горок, а мужчины устраивали кулачные бои. Традиция сохранилась и по сей день. Также в Заигрыш проводили смотрины невест.

Праздник Иверской иконы Божией Матери

Православные 25 февраля чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Ее еще называют Вратарницей или Привратницей. По преданию, икону написал апостол и евангелист Лука. 25 февраля — это день, когда монахи Иверского монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Икона прославилась благодаря чудесам, которые творились рядом с ней. Так, образ мог чудесным образом перемещаться из храма на монастырские ворота.

С иконы был сделан список, который доставили в XVII веке в Москву.

Сэмюэл Кольт получил первый патент на автоматический револьвер

25 февраля свой день рождения отмечает автоматический револьвер. В этот день в 1836 году Сэмюэл Кольт получил первый патент на данное оружие.

По одной из версий, мужчина задумался о создании револьвера, будучи юнгой на корабле. По другой, он воспользовался идеей своего подручного Джона Пирсона. Также некоторые говорят, что схему револьвера создал англичанин Чарльз Ширк.

Тем не менее патент на оружие получил именно Кольт. Уже через 10 дней после регистрации револьвера он начал серийное производство.

Именины

Именины 25 февраля празднуют Алексей, Антон, Евгений, Мария.