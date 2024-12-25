25 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату западные христиане празднуют Рождество Христово. Также отмечается славянский праздник Коляда, День без буквы «л» и День тыквенного пирога.

Рождество Христово у западных христиан

Рождество — важнейший христианский праздник более чем в 100 странах мира. При этом 25 декабря его отмечают не только католики, но и лютеране, а также другие протестантские конфессии. Первые сведения о праздновании Рождества датированы еще 4 веком, однако сама дата рождения Иисуса Христа до сих пор вызывает большие споры.

В этот день гармонично сплелись церковные и народные традиции. Например, в католических странах хорошо известен обряд колядования — дети и молодежь ходят по домам с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ они получают подарки.

Характерный элемент католического праздника — устанавливать дома наряженное дерево ели — символ жизни и плодородия. С распространением христианства в Европе ель приобрела новую символику — теперь это символ райского дерева.

Коляда

Это солнце-младенец. В славянской мифологии Коляда — воплощение новогоднего цикла. Праздник отмечали в период зимнего солнцестояния. Перед празднованием кудесник издавал вещий вой, отгоняя злых духов, затем всем подавался хмельной напиток.

Дети собирались под окнами богатых крестьян, пели песни, славили хозяев и получали за это деньги. Происходили святочные игрища и гадания. Некоторые из этих традиций сохранились и в наши дни.

День без буквы «л»

Это американский праздник. Он создан для тех, у кого есть проблемы с произношением буквы «л», хотя подлинные истоки этой даты неизвестны.

Обычно в это день стараются не использовать слова с буквой «л». Вполне можно попробовать такую игру, ведь она развивает креатив. Некоторые, дополняют забаву, поэтому отказываются от использования предметов, в названии которых есть буква «л» — ложки, ластики, линейки.

День тыквенного пирога

Праздник отмечают во всем мире. Первый такой пирог приготовили в 1621 году. Тогда жители Нового Света благодарили богов за плоды, которые удалось собрать в теплые месяцы. Сегодня тыквенный пирог не имеет определенной рецептуры. Гурманы используют различные специи и ингредиенты при его приготовлении.

Первый рецепт тыквенного пирога опубликовали в 1675 году в английской кулинарной книге «Спутница джентльменов». Самый большой тыквенный пирог был создан в 2010 году, он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его приготовили в американском городе Нью-Бремене, штат Огайо. Его вес составлял 1 677,84 кг.

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