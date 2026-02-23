25 человек с ножами лезли на крышу и набросились на полицейского в Москве
Фото - © Алёшина Оксана / Фотобанк Лори
Мужчина и еще 24 человека с ножами предприняли попытку залезть на крышу многоэтажного дома. Одного из правонарушителей задержали и отправили в спецприемник на 10 дней, сообщает «Осторожно, Москва».
Молодого человека задержали 11 февраля. Он ругался матом в подъезде многоэтажки в проезде Серебрякова.
Также мужчина агрессивно действовал по отношению к сотрудникам полиции. Они хотели отправить мужчину в отдел.
Во время суда молодой человек рассказал, что пытался подняться на крышу многоэтажки в компании из 25 людей. У всех с собой были ножи.
Когда полиция предприняла попытку остановить их, кто-то распылил газовый баллон правоохранителю в лицо. Затем все участники разбежались по многоэтажке. С какой целью люди хотели проникнуть на крышу, он не рассказал.
В течение 10 дней мужчина будет сидеть в спецприемнике. Его отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.