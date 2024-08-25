25 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Россияне и жители других стран мира 25 августа отмечают День примирительного поцелуя. Также православные христиане празднуют День памяти мучеников Фотия и Аникиты, а еще в этот день празднуется годовщина создания операционной системы Linux.

День памяти мучеников Фотия и Аникиты

Они жили в Никомидии. Аникиту и Фотия мучали по указу императора Диоклитиана. Правитель долго пытал мужчин, но никакие мучения не могли им навредить.

Тогда Диоклитиан приказал сжечь Фотия и Аникиту в печи. По приданию, даже во время этого они не получили травмы. Узнав об этом, даже язычники начали верить в Иисуса Христа.

День примирительного поцелуя

В этот день многие пары проявляют друг к другу теплые чувства. Например, поцеловать любимого в случае, если произошли ссора или недопонимание.

Считается, что благодаря поцелую люди сближаются. В этот день они забывают о ссорах и обидах.

День рождения операционной системы Linux

ОС разработали 25 августа 1991 года в Финляндии. Талантливый специалист Линус Торвальдс придумал название, соединив свое имя и Unix. Всемирно известный символ операционной системы — пингвина по имени Tux — утвердили в 1996 году.

Сейчас ОС пользуется такой же популярностью, как Windows и MacOS. Большое количество веб-серверов работают на ней.

Фотя Поветенный

Этот праздник напрямую связан с Днем памяти мучеников Аникиты и Фотия. Его отмечали на Руси. В эту дату людям рекомендовалось убираться на поветях.

25 августа важно следить за приметами. Если появился иней, то будет хороший урожай. В случае, если шел дождь, то это предвещало холодную осень.

Именины

Именины 25 августа отмечают Антон, Илья, Александр, Василий, Николай, Сергей, Яков, Ефин, Леонид, Виссарион, Герман, Памфил, Аркадий.