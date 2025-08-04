247 домашних питомцев прошли процедуру чипирования и регистрации в Королеве

С марта этого года регистрация собак в Подмосковье стала обязательной. Многие владельцы быстро откликнулись на новые требования и привели своих питомцев на процедуру чипирования, которая необходима для внесения информации в единый реестр. Всего с марта 2025 года в Королевской государственной ветклинике зарегистрировано 247 собак, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Регистрация домашних животных — залог безопасности и ответственности владельцев. Чипирование значительно повышает шансы найти питомца в случае потери или кражи, при обнаружении пропажи достаточно считать номер чипа специальным сканером, после чего владелец может быть оперативно найден через единую базу данных. Кроме того, чип поможет контролировать состояние здоровья животного: данные, содержащихся в чипе, позволяют ветеринарам получить доступ к медицинской истории животного и своевременно провести необходимое лечение», — отметил заведующий королевской государственной ветклиникой Александр Белоусов.

Чипирование представляет собой процедуру имплантации под кожу животного микрочипа размером не больше рисового зерна. Этот электронный идентификатор содержит уникальную информацию о питомце (кличку, дату рождения, сведения о вакцинации), а также контактные данные владельца. В королевской государственной ветклинике процедура проводится квалифицированными специалистами быстро и безболезненно.

Жители Королева могут установить микрочип своим хвостатым друзьям в государственной ветклинике на улице А. И. Нестеренко, 17. Стоимость процедуры — 396 рублей. Для удобства жителей специалисты регулярно проводят в наукограде и выездной прием. Ближайший пройдет 22 августа в Нижнем Комитетском лесу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.