24,5 тыс школьников Подмосковья примут участие в региональном этапе ВсОШ

В подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова состоялось установочное совещание для руководителей, сотрудников площадок Всероссийской олимпиады школьников и муниципальных координаторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники встречи подвели итоги школьного и муниципального этапов, а также обсудили модель проведения предстоящего регионального этапа в Московской области.

В этом году результаты школьного и муниципального этапов демонстрируют значительный рост интереса к олимпиадному движению. В школьном этапе приняли участие 2 218 258 человек, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Количество уникальных участников составило 481 195 человек, что на 17% больше, чем годом ранее. В муниципальном этапе приняли участие более 360 тыс. школьников, что также показывает прирост в 10%.

Региональный этап ВсОШ пройдет с 11 января по 28 февраля 2025 года на 145 площадках. В нем примут участие 24,5 тыс. школьников.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.