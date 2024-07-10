240 фонтанов работает на территории Подмосковья

На территории Московской области функционирует 240 фонтанов. Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию в Подмосковье уделяют особое внимание. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

40 фонтанов в регионе были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ознакомиться с ними можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.

Среди установленных в регионе фонтанов есть как традиционные, так и «сухие», светодинамические, плавающие, а также с эффектом парового облака. Самые интересные из них — уникальный фонтан на Первомайской площади в Ивантеевке с технологией образования воздушно-парового облака и фонтанный комплекс, имитирующий водопад, с яркой вечерней подсветкой на площади в Ногинске.

Первомайская площадь в Ивантеевке была реконструирована в 2021 году в рамках президентского национального проекта «Жилье и городская среда. Основной идеей концепции благоустройства стало создание на Первомайской площади открытой танцевальной площадки. Тем самым было организовано тематическое пространство для проведения городских танцевальных фестивалей на открытом воздухе. Пространство площади замостили бетонной тротуарной плиткой, общая площадь которой составила 7,8 тысячи квадратных метров. Обустроен деревянный амфитеатр, перголы с качелями, парковка, проведено озеленение, установлен уникальный фонтан на Первомайской площади в Ивантеевке с технологией образования воздушно-парового облака.

Главным украшением площади в Ногинске стал фонтанный комплекс с яркой вечерней подсветкой, который представляет собой двухъярусную конструкцию: имитируя водопад, с верхнего яруса по стене вода стекает вниз по вертикали в чашу, которая устроена вровень с мощением. По обеим сторонам от нижней чаши расположены сухие фонтаны, словно ручьи, вода из которых бьет прямо из-под земли. По обе стороны от нижней чаши появились павильоны для проведения мастер-классов, обустроены лестничные спуски. На верхнем ярусе установили приподнятые ромбы из бетона с местами для сидения.

Возле воды расположены бетонные скамьи с деревянными сидениями, теневые навесы со скамьями и качелями. Рядом со зданием Подмосковного колледжа «Энергия» на пересечении улиц Горького и 3-го Интернационала появилась мини-сцена и два амфитеатра. В ходе реконструкции на всей площади заменили плиточное покрытие, также установили новую систему уличного освещения, оповещения и камеры видеонаблюдения.

«Центральная фонтанная площадь в Ногинске всегда была своего рода изюминкой города. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» нам удалось создать здесь совершенно новое общественное пространство и полностью изменить ее облик. Это место превратилось в современную и комфортную территорию для отдыха и прогулок, которая, заслуженно стала одним из самых красивых мест в городе», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В прошлом году в Пущино открылся после реконструкции самый большой фонтан в регионе — на 85 струй с размером чаши 80 на 30 метров. В результате проведенных работ на площади 1,9 га был возрожден уникальный фонтан. Он имеет динамическую подсветку, которая включается в вечернее время. Благодаря ей, струи воды переливаются разными красками. Также на территории открыли малый павильон для кафе и проведения мастер-классов. Для удобства передвижения гуляющих появились широкие пешеходные дорожки, вымощенные плиткой. Площадь дополнительно озеленили и установили малые архитектурные формы.

Новый арт-объект в виде качелей с хромированной отделкой дополняет общую композицию. На всей территории создали современную, живую и безопасную световую среду. Проектировщикам удалось учесть все особенности объекта, благодаря чему сохранена его изначальная архитектура.

«В прошлом году мы открыли зону отдыха у фонтана в Пущино. Жители очень долго обращались к нам с просьбами о благоустройстве этой территории. Этот фонтан уникален, он является самым большим в Подмосковье. Размеры его чаши 30 на 80 метров, поэтому обновить эту территорию, при этом сохранив его уникальность, было очень важно для нас. Это место популярно у горожан, особенно в жаркие летние дни», — сказал Хайкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.