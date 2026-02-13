сегодня в 19:10

24 управленца из Подмосковья вышли в финал «Лидеров АПК»

Финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» стартовал в мастерской управления «Сенеж». Среди 245 участников — 24 представителя Московской области. Открытие прошло при участии руководства платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проводится по поручению президента России с 16 июля 2025 года и стал отраслевым направлением проекта «Лидеры России». Участники прошли многоэтапный отбор, включающий тестирование и оценку управленческих компетенций.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что на конкурс заявились более 7,5 тысячи управленцев из всех регионов страны и 11 государств.

«В финал вышли 245 человек, выдержав конкурс 30 человек на место. Это сильные управленцы, которые внедряют новые технологии и трансформируют сельское хозяйство», — подчеркнул Бетин.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что отрасли необходимы профессиональные руководители.

«Конкурс дал возможность проявить себя ярким управленцам, готовым брать ответственность и работать на результат», — сказала Лут.

В первый день финалисты приняли участие в деловой программе. 13 февраля им предстоит выполнить командные задания, моделирующие реальные управленческие ситуации. Победители пройдут обучение по программе для руководителей высшего звена, а все финалисты смогут присоединиться к наставническому проекту.

