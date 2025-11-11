2,4 тыс тюльпанов украсят улицы Шаховской к весне

Осень — время подготовки к весне, и в муниципальном округе Шаховская активно готовятся встретить новый сезон яркими красками. В рамках благоустройства территории округа организована МБУ «Благоустройство Шаховская» посадка тюльпанов, которые порадуют жителей и гостей поселка своим пышным цветением весной следующего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего планируется высадить 2400 луковиц, среди которых преобладают сорта Стронг Голд и Пурпл Принц. Эти нежные желтые и яркие фиолетовые цветы станут настоящим украшением улиц и общественных пространств района.

Посадка цветов проходит в ключевых местах поселка: Улица 1-я Советская — вдоль административного здания и остановки общественного транспорта, Сквер имени Масалова, по улице Шамонина № 21и мемориальная зона возле Шаховского краеведческого музея.

Эти точки были выбраны специально, чтобы максимальное количество горожан могло насладиться красотой весеннего цветения и почувствовать атмосферу праздника, которую дарят нам природа и заботливые руки садоводов.

Каждый цветок станет частью общей картины благоустроенного пространства, которое призвано вдохновлять и радовать всех, кто живет и работает в нашем поселке. Таким образом, округ стремится создать комфортную среду обитания, способствующую повышению качества жизни населения и привлечению туристов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.