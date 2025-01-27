24 тыс школьников Подмосковья присоединилось к этапу Всероссийской олимпиады

В Московской области продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, который завершится 28 февраля. В этом году к региональному этапу ВсОШ присоединилось рекордное число учащихся — это более 24 тыс. школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Хочу отметить, что наш регион два года подряд демонстрирует лучшую в стране динамику роста числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, что говорит о высоком уровне подготовки учащихся и эффективной работе наших дорогих учителей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Олимпиада проводится ежегодно по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Организатором олимпиады выступает Министерство просвещения России, а в Московской области ее проведение координирует образовательный центр «Взлет», являющийся структурным подразделением Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

Рост числа участников отмечается на всех этапах олимпиады. На школьном этапе в 2024/2025 учебном году участие приняли более 2,2 млн школьников, что на 514 тыс. больше, чем годом ранее. На муниципальном этапе прирост составил более 34 тыс. участников, а на региональном этапе количество участников увеличилось на 2 463 человек по сравнению с прошлым годом. На данный момент в рамках регионального этапа проведены олимпиады по семи предметам: искусству (МХК), испанскому языку, астрономии, обществознанию, информатике, химии и русскому языку. В этих соревнованиях приняли участие 7 348 школьников, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

Заключительный этап олимпиады пройдет с 15 марта по 30 апреля в 15 регионах России. В Московской области он будет проводиться по астрономии. Принять участие в этом этапе смогут победители и призеры регионального этапа, а также школьники, набравшие проходные баллы, и призеры прошлогоднего заключительного этапа.

В 2024 году для поощрения учащихся, проявивших выдающиеся способности, в Московской области были предусмотрены единовременные выплаты участникам, призерам и победителям заключительного этапа. В прошлом году выплаты получили 812 школьников. Помимо этого, стимулирующие выплаты предоставляются педагогам, подготовившим победителей и призеров. В 2024 году выплаты получили более 2,7 тыс. педагогов Подмосковья.

«Московская область два года подряд демонстрирует лучшую в стране динамику роста числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, что подтверждает высокий уровень подготовки учащихся и результативность системы образования в регионе», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.