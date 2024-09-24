24 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День Государственного герба и флага Республики Крым, Международный день караванщика, День незапланированных безумств и День системного аналитика.

День Государственного герба и флага Республики Крым

В 2016 году эту дату внесли в официальный перечень праздников Республики. Он дополнил другие памятные события — День Конституции Республики Крым, День воссоединения Крыма с Россией и День Республики Крым. Флаг и герб — государственные символы полуострова с 24 сентября 1992 года.

В этот день на вершине горы Ай-Петри проходит торжественная церемония поднятия флага. В республике проходят различные мероприятия, флэшмобы, спортивные соревнования и культурные программы.

Международный день караванщика

Праздник отмечают каравановожатые и другие участники транспортных колонн, команды торговых судов, дальнобойщики, экипажи кораблей эскорта. Дата учреждена в 1995 году. Более того, 24 сентября — день рождения известного британского мореплавателя Уильяма Адамса — первого европейца, достигшего берегов Японии.

Есть и другая версия. Некоторые считают, что Международный день караванщика приурочили к окончанию Хиджры. Это праздник в честь переселения первых мусульман с пророком Мухаммедом из Мекки в Медину.

День незапланированных безумств

Один раз в году — 24 сентября — любой человек может совершить безумство, чему и посвящен этот праздник. Он отмечается по всему миру, Россия не стала исключением. История этого праздника неизвестна. Некоторые считают, что так люди попросту решили оправдать свои необдуманные поступки.

В этот день люди по всему миру воплощают в жизнь самые безумные идеи. Они прыгают с парашютом, купаются с акулами, летают на дельтапланах и так далее.

День системного аналитика

Профессиональный праздник посвящен специалистам, которые проверяют систему на вопрос ее совпадения с требованиями заказчика. Аналитический отчет — итог работы системного аналитика. Праздник отмечают системные администраторы, специалисты в области информационных технологий, технические директора, разработчики программ и так далее.

Впервые эту дату отметили в 2000 году. «Отцом» праздника стал американец Тед Кекатос. На пикнике в Чикаго он решил, что все системные аналитики достойны праздника в их честь.

Именины

Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Евдокия, Ия.